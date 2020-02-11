Газпромбанк возобновил анализ Сургутнефтегаза с рекомендацией "на уровне рынка" для его ADR и "префов"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Сургутнефтегаза", рассчитанная аналитиками, составляет $20 за штуку, привилегированных акций - 115 рублей за штуку. Рекомендация для депозитарных расписок и "префов" компании была дана "на уровне рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $11,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка"); консенсус-прогноз цены привилегированных акций компании, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 58,21 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость ADR "Сургутнефтегаза" составляет порядка $7,2 за штуку, "префов" - около 35,1 рубля за штуку.