Рубль продолжит оставаться в диапазоне 63-64 руб./$ при хороших внешних условиях - Банк "Санкт-Петербург"

Волатильность рубля остается высокой, курс во вторник утром вернулся к отметке 63,8 руб./$ на фоне укрепления большинства валют развивающихся стран. Если внешние условия существенно не ухудшатся в ближайшее время, рубль продолжит оставаться в диапазоне 63-64 руб./$, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".