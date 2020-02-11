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11 февраля 2020 года 13:21

Sberbank CIB поднял рекомендацию для акций Газпрома до "покупать"

(добавлен 3-й абзац)

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $4 до $5,50 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

"Мы повышаем рекомендацию для акций "Газпрома" до "покупать" даже с учетом ухудшающихся перспектив мирового рынка газа. Мы отмечаем хороший потенциал дальнейшего подорожания акций компании, ожидая роста доходности ее свободных денежных потоков до 25% и дивидендной доходности - до 14% к 2025 году с учетом сокращения капвложений, потенциала наращивания экспорта газа в Европу, увеличения поставок в страны Азии и восстановления цен на газ в мире в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $4,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,55 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром


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