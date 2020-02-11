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11 февраля 2020 года 13:08

Коронавирус повысил интерес инвесторов к акциям фармацевтического и нефтегазового сектора - "Открытие Брокер"

Коронавирус повысил интерес инвесторов к акциям фармацевтического и нефтегазового сектора, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Открытие Брокер". По последним данным, от коронавируса погибли более тысячи человек, а число заболевших превысило 42 тыс. человек. Случаи заражения подтверждены более чем в 20 странах, включая Россию.

По мнению аналитиков "Открытие Брокер", негативное влияние на мировую экономику, фондовые рынки, нефть и рубль есть, но оно сильно преувеличено: "Во-первых, Китай уже начал "заливать" деньгами рынки, пытаясь потушить сильные колебания. Это стандартная практика при каждой эпидемии. Во-вторых, рубль с фундаментальных позиций достаточно крепок. В-третьих, по логике развития эпидемий уже к концу первого квартала сильный негативный экономический эффект смягчится. Правда, последствия могут ощущаться также во втором и третьем кварталах. Тем не менее, уже в конце прошлой недели мировые рынки начали восстанавливаться. В частности, S&P500 достиг исторического максимума".

Острее всего на коронавирус отреагировала нефть, в январе ее котировки упали на 15%. С нефтью оказалась связана высокая активность клиентов "Открытие Брокер". "По сравнению с январем прошлого года объем торгов фьючерсами на нефть Brent вырос в полтора раза, - указывают аналитики инвесткомпании. - Объём сделок клиентов с евро на валютной секции вырос также в 1,5 раза, с долларами - упал в 1,8 раз, с юанями - снизился на 12%. Интересная ситуация наблюдается с акциями нефтегазовых компаний. Объем торгов наших клиентов с акциями "Газпрома" и "Роснефти" по сравнению с январем прошлого года вырос на 147%, и 42% соответственно, а "Лукойла" - снизился на 32%. Помимо нефтегазового сектора, от коронавируса пострадали производители цветных металлов. Увеличился объем сделок с акциями ГМК "Норильский Никель" на 30%. В то же время клиенты "Открытие Брокер" заняли выжидательную позицию в отношении "Полиметалла" - объем торгов упал на 99%. Впрочем, как и с обычно популярными акциями МосБиржи - здесь падение объема торгов составило 87%".

Существенно вырос объем клиентских оборотов с акциями "Аптечной сети 36,6" и фарм-дистрибьютора "Протек": в январе 2020 года он оказался соответственно в 3,6 раза и 2,5 раза выше, чем в январе 2019 года. Однако, помимо коронавируса, на популярность данных компаний, на взгляд экспертов "Открытие Брокер", повлияли новости о возможном обратном выкупе акций компаний.

Начальник отдела поддержки клиентов "Тренинговый центр" компании "Открытие Брокер" Алексей Хохлов подготовил несколько универсальных советов, которые пригодятся в любой сложной ситуации на рынке: "В первую очередь, я рекомендую закрывать "плечи", это позволит вам пересидеть любую просадку. Также необходимо сохранять спокойствие. Эмоции - главный враг каждого инвестора и трейдера. Если убыток не зафиксирован, то это не убыток, а просадка. Даже снижение на 15-30% может быть коррекцией. И, главное, любое падение - это возможность заработать. Инвестор может докупать в портфель акции по цене ниже, тогда средняя цена ваших бумаг уменьшится, и после восстановления рынка вы получите более высокую доходность и больше дивидендов. Зачастую нужно просто подождать. Вспомните хотя бы тот же обвал рынка в 2008 году. Тогда индекс ММВБ потерял 70% от стоимости. Но в течение 2 лет он восстановился и на протяжении последних нескольких лет постоянно растет".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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