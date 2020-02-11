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11 февраля 2020 года 12:30
"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "продавать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать", а для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать". В то же время для бумаг "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была подтверждена рекомендация "продавать", а для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - "держать". "На наш взгляд, рынок пока не в полной мере дисконтировал снижение цены на нефть на 22% с начала года и спотовых цен на газ на 53% г/г с учетом относительно сильного рубля, подешевевшего к доллару всего на 2,53%, что не предполагает существенного потенциала для снижения затрат. Мы продолжаем считать, что чувствительность российских нефтяных компаний к ценам на нефть существенно возросла и продолжит расти. Заложив в нашу модель текущий уровень цен на нефть, нефтепродукты и газ, мы понизили прогнозные цены акций анализируемых компаний на 6-31%", - пишут аналитики "ВТБ Капитала". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (ADR) - 92 (текущая цена - 99), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций) - 92 (текущая цена - 100,2), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Газпром (ADR) - 6,2 (текущая цена - 6,99), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Газпром (для обыкновенных акций) - 3,1 (текущая цена - 3,55), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Газпром нефть (ADR) - 36,5 (текущая цена - 34), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций) - 7,3 (текущая цена - 6,91), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (ADR) - 77,4 (текущая цена - 69,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций) - 13 (текущая цена - 11,7), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 12 (текущая цена - 11,2), рекомендация - держать; Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 140 (текущая цена - 163,2), рекомендация - продавать; Прогнозная цена НОВАТЭК (для обыкновенных акций) - 14 (текущая цена - 16,6), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (ADR) - 4,6 (текущая цена - 7,19), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций) - 0,46 (текущая цена - 0,7), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,58 (текущая цена - 0,5), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк
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