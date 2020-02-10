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10 февраля 2020 года 18:32
Любое движение котировок нефти в сторону 50 долл. за баррель может открыть дорогу доллару на 65 рублей - ИК "Велес Капитал"
Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону 50 долл. может открыть дорогу доллару на 65 рублей, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Начало недели на большинстве валютных площадок развивающихся рынков прошло под знаком ухода инвесторов от риска, - отмечает эксперт инвесткомпании. - К окончанию дня доллар торговался в небольшом плюсе в парах с российским рублем, турецкой лирой, бразильским реалом и мексиканским песо. Впрочем, основное давление на отечественную валюту исходило не от коррекции на рынках EM, а с рынка нефти, где котировки марки Brent теряли к вечеру более 1%". По мнению Юрия Кравченко, именно цены на нефть позволили рублю утром открыться в плюсе и даже укрепиться до 63,7 по доллару (стоимость марки Brent поднималась в утренние часы до 54,7 долл. за баррель). Однако уже к вечеру цены упали ниже 53,7 долл., что скорректировало рубль в район 64,3 по доллару. Баланс сил на рынке нефти остается крайне неустойчивым, и любое движение котировок в сторону 50 долл. может открыть дорогу доллару на 65 рублей. На внутреннем межбанковском рынке сохраняется комфортная обстановка, позволившая ставке MosPrime уже практически полностью отыграть снижение ключевой ставки на 25 бп. "Банки во вторник завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Текущего запаса ликвидности на корсчетах банковского сектора будет достаточно для комфортного завершения периода усреднения", - полагает эксперт ИК "Велес Капитал".
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.10 февраля 2020 года 12:11
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