Покупатели российских активов, скорее всего, сосредоточатся на секторах, ориентированных на внутренний спрос - УК "Альфа-Капитал"

Учитывая негативные внешние факторы, покупатели российских активов, скорее всего, будут сосредоточены на секторах, ориентированных на внутренний спрос, - это электроэнергетика, телекомы, транспорт, финансы, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой. Стать "фаворитом" также может помочь фактор дивидендной доходности, которая у некоторых эмитентов приближалась к 10% годовых, такие бумаги инвесторы рассматривают как альтернативу банковским вкладам и облигациям.

"Российские индексы пока не торопятся к новым высотам, - отмечает эксперт УК. - Можно говорить о пока слабо выраженном уходе от риска - индексы развивающихся стран потеряли за месяц более 5% и пока не торопятся возвращаться к рекордам. В числе отстающих - и индекс Мосбиржи, который после январских уровней 3200+ почти всю прошлую неделю находился ниже 3100 пунктов, чему поспособствовало и давление со стороны падающих цен на нефть".

По мнению Дарьи Желанновой, уже очевидно, что "коронакризис" приведет к сокращению спроса на нефть, в первую очередь, со стороны Китая, однако пока для оценки величины просадки данных маловато. В преддверии внеочередного собрания ОПЕК+ технические специалисты картеля рекомендуют сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в день, что можно рассматривать в качестве ориентира оценки падения спроса. ОПЕК и Россия уже ведут переговоры о дальнейшем координированном снижении, прогресс в этом направлении будет одним из заметных факторов, определяющих цены российских активов в ближайшее время.

Очередное снижение учетной ставки ЦБ на 0,25 п.п., по мнению эксперта УК "Альфа-Капитал", не оказало заметного влияния на цены российских акций, но это долгосрочный фактор, который неизбежно будет сказываться на оценке справедливой стоимости акций.