ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и считает акции компании привлекательными для вложений на ближайший год.

"Акции Facebook находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года и оправдывают ожидания - цена в конце января вплотную приближалась к указанному нами целевому уровню, т. е. бумаги приносили доходность в размере 19% за период с нашего последнего обновления (в конце октября), - отмеячает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, а также показателей посещаемости соцсетей. Отчетность Facebook за 4 квартал мы оцениваем конструктивно и считаем акции компании привлекательными для вложений на ближайший год. Мы сохраняем по акциям Facebook рекомендацию "Покупать"".

Facebook - разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Рыночная капитализация Facebook составляет $ 575,53 млрд. Среди продуктов компании - одноименная социальная сеть Facebook, самая популярная в мире, имеющая свыше 2,5 млрд ежемесячных активных пользователей. Также компании принадлежат общеизвестные и популярные в глобальном масштабе сервисы Instagram и WhatsApp.