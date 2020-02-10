Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $53-56 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management

Цены на нефть на этой неделе, скорее всего, не выйдут из диапазона $53-56 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

"Технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. барр./сутки и продлить ограничения до июня 2020 г. с целью нивелировать последствия снижения спроса на нефть, связанные с китайским коронавирусом, - напоминает эксперт. - Решение является лишь рекомендацией, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+. Его заседание запланировано на начало марта. На фоне промедлений по решению о дополнительном сокращении нефтедобычи стоимость Brent снизилась за неделю на 6,3%. Цены на сырьевые товары двигались разнонаправленно, при этом котировки нефти снижались. Мы ожидаем динамику цен в диапазоне $53-56 за баррель нефти Brent".