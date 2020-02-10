Нефть остаётся под давлением - "Открытие Брокер"

Нефть остаётся под давлением, хотя снижение уже не носит обвального характера, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Совершенно очевидно, что вспышка коронавируса уже привела к падению спроса на авиационное топливо. В Китае также существенное падение спроса, так как с 10 февраля начнут работу далеко не все предприятия. Также существуют некоторые опасения, что Россия может не одобрить дополнительное сокращение добычи. Во всяком случае министр энергетики РФ А. Новак говорил о том, что российской стороне нужно больше времени, чтобы оценить необходимость такой меры. К тому же китайские компании заявили о том, что в феврале сократят переработку нефти почти на 940 тыс. бар. в сутки. Соответственно, даже сокращение добычи ещё на 0,6 млн бар. может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить избыток предложения на рынке", - отмечает А. Кочетков.