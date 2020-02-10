Укрепление рубля в понедельник могло быть связано с технической перепроданностью - "Открытие Брокер"

Некоторое укрепление в понедельник может быть связано с технической перепроданностью российской валюты, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине понедельника немного укреплял свои позиции за счёт технической перепроданности в последние две недели. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3460 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,20%, недельная - до 6,25%, а месячная - до 6,31%.

"Стоит отметить, что ставки МБК снизились заметно меньше, чем ставка ЦБ РФ на пятничном заседании. Как мы уже отмечали, смягчение денежной политики может привести к росту опасений, что текущие доходности не покроют вероятную волатильность курса рубля. Некоторое укрепление в понедельник может быть связано с технической перепроданностью российской валюты. Впрочем, если верить таким индикаторам, как американский доллар и иена, то их ослабление говорит о присутствии спроса на рискованные активы", - пишет А. Кочетков.