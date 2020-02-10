Настрой у рынка акций не "бычий", но близость важных поддержек индексов может сдержать от дальнейших продаж - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника обновили минимумы текущего года, опустившись к 3049 и 1503 пунктам соответственно. Краткосрочной настрой у рынка явно не "бычий", отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, но близость важных поддержек (3050 и 1500 пунктов) может сдержать инвесторов от дальнейших продаж, если извне поступят хоть какие-то обнадеживающие сигналы.