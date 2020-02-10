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10 февраля 2020 года 14:40
Сужение дифференциала между ключевыми ставками в России и США чревато усилением оттока капитала - Райффайзенбанк
Похоже, что ЦБ РФ готов протестировать зону «стимулирующей» политики, однако причин для активного смягчения аналитики Райффайзенбанк по-прежнему не видят, говорится в обзоре банка. Сужение дифференциала между ключевыми ставками в России и США чревато усилением оттока капитала и потерей запаса устойчивости при реализации внешних рисков, указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 6%, тогда как мы ожидали подобного решения лишь в марте, - отмечает аналитик банка. - При этом аргументация регулятора нам не до конца ясна. Так, одной из причин называется более быстрая ( по сравнению с прогнозами ЦБ) дезинфляция в январе, но при этом, как ни странно, свой прогноз на конец года регулятор оставил неизменным (3,5-4% г./г.)". Причин для смягчения политики ЦБ именно в феврале практически не было, считает аналитик Райффайзенбанка. Снижение ключевой ставки до 6%, по мнению С. Мурашова, можно было бы объяснить лишь тем, что ЦБ «наверстывает» не проведенные ранее снижения ставки. Однако риторика Э. Набиуллиной в рамках пресс-конференции не позволяет сделать столь однозначный вывод: глава ЦБ отметила, что сейчас ставка находится на нижней границе нейтрального диапазона (6-7%), и что ничего не мешает ей снизиться еще (просто в таком случае, политика будет не нейтральной, а стимулирующей). Судя по пресс-релизу, ЦБ намекнул на высокую вероятность снижения ставки еще и в марте. "Похоже, что ЦБ готов протестировать зону «стимулирующей» политики, однако, причин для активного смягчения мы по-прежнему не видим: во-первых. сужение дифференциала между ключевыми ставками в России и США чревато усилением оттока капитала и потерей запаса устойчивости при реализации внешних рисков; во-вторых, снижение ключевой ставки вряд ли «перезапустит» корпоративное кредитование, т.к. высокие ставки не являются первопричиной его слабого роста. Также это не решит проблемы закредитованности в сегменте потребительского кредитования. Ставки по необеспеченным потребкредитам слабо реагируют на смягчение монетарной политики, оставаясь высокими. Кроме того, ужесточение макропруденциальных мер в отношении потребкредитования снижает возможности рефинансирования", - заключает эксперт Райффайзенбанка.
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