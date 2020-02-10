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10 февраля 2020 года 14:08
Вероятность краткосрочной коррекции на фондовых рынках сохраняется - Julius Baer
По мнению аналитиков Julius Baer. на фондовых рынках сохраняется вероятность краткосрочной коррекции, говорится в комментарии банка. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что любое ослабление будет возможностью для открытия позиций долгосрочными инвесторами. Фондовые рынки на минувшей неделе сохранили удивительную устойчивость на фоне обеспокоенности, связанной с эпидемией коронавируса. Акции глобальных компаний продолжили ралли на фоне сокращений тарифов Китаем, что было воспринято как еще один шаг к деэскалации внешнеторгового противостояния. Поддержку акциям также оказали сильные результаты корпоративной отчетности, публикуемой как в США, так и в Европе. "Что касается вспышки вируса в Китае, экспоненциальный рост случаев заражения замедлился, и это укрепляет надежды, что эпидемию получится взять под контроль, - отмечает эксперт Julius Baer. - Более того, Народный банк Китая произвел вливание ликвидности в экономику посредством операций репо, что также поддержало фондовый рынок". Патрик Ланг продолжает считать, что на фондовых рынках сохраняется вероятность закрепления прибылей по двум основным причинам: "Во-первых, мы ожидаем неблагоприятного влияния на корпоративные прибыли беспрецедентных карантинных мер в Китае, которые могут быть реализованы и в других странах. Во-вторых, рынки достигли исторических максимумов и поэтому угроза коррекции в ближайшем будущем высока. К положительным новостям можно отнести то, что любое ослабление на фондовых рынках будет краткосрочным, поскольку негативное влияние карантинных мер должно начать быстро сходить на нет самое позднее во втором квартале 2020 года". На этом фоне аналитики Julius Baer считают любое ослабление возможностью для открытия позиций и сохраняют конструктивную позицию по акциям, по-прежнему предпочитая циклические сегменты.
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