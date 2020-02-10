.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Raiffeisenbank поднял оценку акций Мосбиржи на 18%, подтвердив рекомендацию "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 февраля 2020 года 13:42
Raiffeisenbank поднял оценку акций Мосбиржи на 18%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 111 рублей до 131 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы повысили прогнозную стоимость акций "Мосбиржи" на фоне улучшения торговых оборотов, более высоких размеров клиентских остатков и новой комиссии за остатки в евро (0,02%) с этого года. Отмечаем, что январские торговые обороты оказались чрезвычайно сильными и могут подразумевать рост комиссий до 14% г/г в этом году; тем не менее, даже более консервативные 10%, заложенные в новой стратегии, должны все равно транслироваться в большей части в органический рост чистой прибыли на уровне 5-6%", - пишет эксперт. В то же время, помимо органического роста, эксперт отмечает позитивный эффект низкой базы на дивиденды за 2020 год. "Отсутствие исторически больших негативных эффектов 2019 года (а именно дополнительного капитала организаторов торгов в размере 5 млрд рублей и 2,4 млрд рублей по резерву за утраченное зерно) может само по себе увеличить дивидендную доходность в 2020 году близко к 9% против 7% за 2019 год", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 120,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 112,2 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
10 февраля 2020 года 17:40
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Facebook и считает акции компании привлекательными для вложений на ближайший год. "Акции Facebook находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года и оправдывают ожидания - цена в конце января вплотную приближалась к... читать дальше
.10 февраля 2020 года 17:17
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $53-56 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Цены на нефть на этой неделе, скорее всего, не выйдут из диапазона $53-56 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал странам-участникам снизить... читать дальше
.10 февраля 2020 года 16:56
Нефть остаётся под давлением, хотя снижение уже не носит обвального характера, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Совершенно очевидно, что вспышка коронавируса уже привела к падению спроса на авиационное топливо. В Китае также существенное падение спроса, так как с... читать дальше
.10 февраля 2020 года 15:49
ITI Capital рекомендует покупать акции медицинского сектора США, среди них 3M, Honeywell, Airbus, Abbvie, Moderna, сообщается в комментарии. "Мы рекомендуем покупать акции медицинского сектора США. Среди них 3M, Honeywell - обе компании остаются привлекательными после заявления главы ВОЗ о... читать дальше
.10 февраля 2020 года 14:08
По мнению аналитиков Julius Baer. на фондовых рынках сохраняется вероятность краткосрочной коррекции, говорится в комментарии банка. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что любое ослабление будет возможностью для открытия позиций долгосрочными инвесторами.... читать дальше
.10 февраля 2020 года 13:17
ГК "ФИНАМ" считает, что компания Jacobs недооценена по ряду мультипликаторов по отношению к основным конкурентам и рекомендует покупать акции компании, повышая их целевую цену. Компания Jacobs предоставляет технические и строительные услуги, в том числе проектирование, обслуживание, научные,... читать дальше
.10 февраля 2020 года 12:38
ГК "ФИНАМ" считает, что финансовые результаты American Express сохраняют интерес к её акциям, и подтверждает по ним рекомендацию "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Акции American Express опережают индекс S&P 500 по темпам роста, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.10 февраля 2020 года 12:11
Нефтяные котировки остаются весьма уязвимыми в условиях отсутствия определенности по действиям ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки мало менялись на старте торгов в понедельник, оставаясь ниже отметки в $55/bbl (Brent), констатируют аналитики "Нордеа банка". Ключевой... читать дальше
.10 февраля 2020 года 10:20
Нефть консолидируется под отметкой 55 долларов за баррель в отсутствии ясности относительно позиции России по вопросу снижения уровня добычи странами ОПЕК+. Ее возврат в район 60 долларов можно ждать лишь при увеличении потребления нефти Китаем, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В... читать дальше
.10 февраля 2020 года 10:18
Нефтяные котировки по итогам минувшей недели остались на минимумах, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По итогам заседания технического комитета ОПЕК+ было предложено увеличить сокращение добычи в рамках сделки еще на 600 000 баррелей в сутки (б/с), однако Россия не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.