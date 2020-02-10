Raiffeisenbank поднял оценку акций Мосбиржи на 18%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 111 рублей до 131 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы повысили прогнозную стоимость акций "Мосбиржи" на фоне улучшения торговых оборотов, более высоких размеров клиентских остатков и новой комиссии за остатки в евро (0,02%) с этого года. Отмечаем, что январские торговые обороты оказались чрезвычайно сильными и могут подразумевать рост комиссий до 14% г/г в этом году; тем не менее, даже более консервативные 10%, заложенные в новой стратегии, должны все равно транслироваться в большей части в органический рост чистой прибыли на уровне 5-6%", - пишет эксперт.

В то же время, помимо органического роста, эксперт отмечает позитивный эффект низкой базы на дивиденды за 2020 год. "Отсутствие исторически больших негативных эффектов 2019 года (а именно дополнительного капитала организаторов торгов в размере 5 млрд рублей и 2,4 млрд рублей по резерву за утраченное зерно) может само по себе увеличить дивидендную доходность в 2020 году близко к 9% против 7% за 2019 год", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 120,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 112,2 рубля за штуку.