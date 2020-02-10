ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Jacobs и повышает целевую цену акций компании

ГК "ФИНАМ" считает, что компания Jacobs недооценена по ряду мультипликаторов по отношению к основным конкурентам и рекомендует покупать акции компании, повышая их целевую цену.

Компания Jacobs предоставляет технические и строительные услуги, в том числе проектирование, обслуживание, научные, консалтинговые услуги, спектр услуг по кибербезопасности.

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты Jacobs за первый фискальный квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. - Менеджмент компании подтвердил прогнозы по финансовым показателям на текущий фискальный год, а также увеличил программу обратного выкупа акций до $ 1,4 млрд. Суммарный портфель заказов по итогам первого фискального квартала 2020 года вырос на 2,3% г/г, до $ 22,7 млрд. Помимо этого, повышены квартальные дивиденды на 12%, до 19 центов на бумагу. Jacobs по-прежнему недооценена по ряду мультипликаторов по отношению к основным конкурентам. Мы рекомендуем "Покупать" акции Jacobs и повышаем целевую цену".

Также Вадим Сысоев напоминает, что фискальный 2019 год оказался насыщенным для компании Jacobs. Она начала изменять бизнес-модель в рамках повышения эффективности и прибыльности деятельности. В четвертом квартале Jacobs завершила объединение бизнесов и представила новый бренд. Теперь у компании два подразделения: Critical Mission Solutions (CMS) и People & Places Solutions (PPS). Jacobs занимает прочные позиции в сфере инжиниринга. Основным конкурентом в США остается компания Fluor.