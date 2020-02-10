Финансовые результаты American Express сохраняют интерес к акциям компании - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" считает, что финансовые результаты American Express сохраняют интерес к её акциям, и подтверждает по ним рекомендацию "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой.

"Акции American Express опережают индекс S&P 500 по темпам роста, - отмечает эксперт. - Так, за последние двенадцать месяцев бумаги компании принесли 29,8%, тогда как вышеназванный индекс вырос на 22,5%. Успешная квартальная отчетность, недооцененность акций по сравнению с конкурентами и другие фундаментальные факторы выступают в пользу дальнейшего роста бумаг American Express.

Проведенная нами оценка стоимости American Express позволяет считать акции компании недооцененными. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по акциям American Express".

American Express - американская компания финансового сектора, в число основных продуктов и услуг которой входят кредитные и платежные карты; услуги делового туризма, обработка платежей; предоставление маркетинговых инструментов для торгово-сервисных организаций и пр.