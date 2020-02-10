Несмотря на позитивный сигнал от ЦБ, потенциал снижения доходностей ОФЗ может быть ограниченным - Уралсиб

Несмотря на позитивный сигнал от ЦБ, потенциал снижения доходностей ОФЗ может быть ограниченным в краткосрочной перспективе и составляет в среднем 10 б.п., отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Главным результатом пятничного заседания Центробанка стал не сам факт снижения ставки на 25 б.п. до 6%, а заявления, которые прозвучали во время пресс-конференции, - отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. - Как мы и предполагали, сам факт снижения ставки рынок встретил довольно сдержанно, поскольку инвесторы ожидали, что этот шаг будет сделан в 1 кв. 2020 г. Однако заявления главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевая ставка может быть ниже нейтрального диапазона (6% как раз является его нижней границей) и возможно дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях вызвали покупки в ОФЗ".

Безусловно, это позитивный сигнал для госбумаг, полагает эксперт "Уралсиба", и инвесторы его оценили в снижении доходностей вдоль кривой на 5–8 б.п. Биржевой оборот тоже был довольно высоким, почти 43 млрд руб. В настоящий момент доходности однолетних ОФЗ составляют 5,3% годовых, пятилетних – 5,85%, десятилетних – 6,15%, пятнадцатилетних – 6,3%. За прошлую неделю доходности снизились в среднем на 10–15 б.п., наибольшее движение было на среднесрочном участке кривой.

Аналитик корпорации полагает, что положительный эффект для российского рынка от перспективы дальнейшего снижения ставки в ближайшее время может быть довольно ограниченным и должен быть отыгран в начале этой недели: "Во-первых, для российских активов есть риск со стороны нефти, которая за прошлую неделю упала в цене еще на 6%, а с начала года коррекция достигла уже 18%. В пятницу рубль потерял почти 1% в основном из-за нефти. Мы не исключаем, что нефтяные котировки продолжат идти вниз в краткосрочной перспективе, и долго игнорировать это движение рублевым госбумагам уже не удастся. Во-вторых, сейчас положительный кэрри к ставке ЦБ для десятилетних гособлигаций составляет всего 15 б.п., а для двадцатилетних – 35 б.п. На наш взгляд, потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе выглядит весьма умеренным из-за вышеуказанных факторов и составляет в среднем 10 б.п.".