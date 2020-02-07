Размещение акций Warner Music Group может вызвать огромный спрос у инвесторов - ИК "Фридом Финанс"

Размещение акций Warner Music Group может вызвать огромный спрос у инвесторов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Третья по величине звукозаписывающая компания мира станет первой среди конкурентов, прошедшей процедуру IPO. Пул андеррайтеров, в который входят такие гиганты финансовой индустрии, как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, позволяет предположить, что размещение вызовет огромный спрос у инвесторов.

"Финансовые показатели компании (выручка за прошлый год в объеме $4,5 млрд и умеренная прибыль на уровне $256 млн) указывает на то, что акции могут быть проданы по хорошей, не завышенной цене, позволив участникам IPO заработать на размещении, - отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" . - При этом отметим, что компания пока не планирует становиться полностью публичной. У нее останется контролирующий акционер в лице материнской Access Industries, приобретенной в 2011 году известным предпринимателем Леонардом Блаватником за $3,3 млрд. На этом фоне IPO может оказаться лишь попыткой оценить рыночную стоимость Warner Music Group с целью ее дальнейшей продажи и фиксации прибыли".

По мнению экспертов ИК "Фридом Финанс", рынок звукозаписывающих студий был и остается "закрытым клубом", где слияния и смены собственников происходят вне биржевых площадок. Впрочем, это не отменяет позитивного сигнала: крупный представитель отрасли решился раскрыться рынку. Возможно, это задаст новый тренд, и мы увидим новые IPO музыкальных лейблов, полагают аналитики инвесткомпании.