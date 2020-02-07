Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года - Julius Baer

Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года, говорится в комментарии Julius Baer.

"Судя по долгосрочной динамике индекса доллара США сложно охладить энтузиазм по поводу признаков положительного тренда, - отмечает глава отдела технического анализа Julius Baer Менсур Починчи. - После пяти лет консолидации, индикатор долгосрочной динамики достигает дна. Нужно отметить, что после предыдущего пика котировки оставались в боковом тренде и не подвергались коррекции, что является еще одним признаком, что пик в 2016 году был консолидацией на бычьем рынке. Мы видим, что базовый тренд, который имел место с 2001 года, будет подвергнут пересмотру. Новый индикатор долгосрочного роста вселяет в нас достаточную уверенность, чтобы ожидать роста индекса доллара США выше 103,80, как это было во время пиковых значений в 2016 году".