Индекс Мосбиржи на следующей неделе вряд ли выйдет из диапазона 3050-3150 пунктов - БКС

Рынок акций РФ на следующей неделе останется во власти волатильности, а индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3050-3150 пунктов, говорится в комментарии аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Несмотря на снижение общерыночных страхов, связанных с вирусной угрозой, борьба с распространением заболевания и прогнозы на 2020 год для китайской и мировой экономики останутся в фокусе внимания инвесторов.

"Американский рынок акций при этом продолжит выглядеть более уверенно и может выйти к новым историческим максимумам, - полагает Сергей Дейнека. - Монетарное стимулирование со стороны ключевых центробанков продолжает формировать притоки ликвидности на фондовые рынки. При этом корпоративные прибыли за IV квартал в США также придают уверенности быкам - у 75% компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность за IV квартал 2019 года, прибыль превысила прогнозы аналитиков".

Вместе с тем, нефтяной актив менее восприимчив к монетарным стимулам. Цены на энергоноситель во многом остаются во власти опасений по поводу потенциального деструктивного воздействия ситуации с коронавирусом на баланс спроса и предложения. В случае сохранения нервозности на нефтяном рынке ценовая неуверенность в черном золоте продолжит сдерживать потенциал роста отечественного рынка акций, полагает эксперт "БКС Премьер".

"Между тем, спрос на основные дивидендные акции на российском рынке может активизироваться на фоне снижения ЦБ ключевой ставки до отметки 6%, - прогнозирует С. Дейнека. - И в целом тренд на сокращение ставок в экономике фундаментально позитивен для фондовых активов. Общерыночные риск-аппетиты на будущей неделе могут быть поддержаны снижением с 14 февраля китайских пошлин на ряд американских товаров. Также инвесторы продолжат внимательно следить за ключевыми статданными и корпоративными новостями".