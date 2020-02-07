Евро подешевел к доллару до минимумов октября и может продолжить снижение - "ВТБ Капитал Форекс"

Пара евро/доллар в пятницу показала новый локальный минимум на отметке 1,0950, и в ближайшие дни сможет пробить отметку 1,09, устремившись к новым многолетним минимумам в районе 1,07, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева.

Последний раз на таких уровнях евро-доллар был 9 октября 2019 года. И совсем немного осталось до многолетнего минимума от 1 октября 2019 года на отметке 1,0878. Эксперт продолжает считать, что начатое в начале января снижение является стартом тренда на рост доллара, который в течение нескольких месяцев приведет к общему удорожанию доллара примерно на 10%.

"Последняя выходившая статистика из США и Европы подтвердила обоснованность начавшегося укрепления доллара, - отмечает Алексей Михеев. - Так, ВВП Италии показал спад в 4 кв. 2019 г. на 0,3% кв/кв, ВВП Франции - спад на 0,1% кв/кв. При этом ВВП США в 4 кв. 2019 г. показал рост на 2,1% годовых (что эквивалентно примерно 0,5% кв/кв). Опубликованные на этой неделе индексы деловых настроений ISM в США за январь показали рост, а данные по приросту рабочих мест в частном секторе США за январь от ADP показали прирост на 291 тыс. против прогноза 157 тыс., что значит, что ключевые данные месяца по занятости от Минтруда США (Nonfarm Payrolls), которые будут опубликованы в пятницу, скорее всего, выйдут также сильными. Это будет способствовать росту доллара - больше шансов, что ФРС не будет снижать ставку в этом году".

Доллар пользуется спросом как валюта-убежище на фоне сворачивания аппетитов к риску на глобальных рынках, подчеркивает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". При этом доходности по американскому долгу, несмотря на недавнее снижение, все еще остаются самыми высокими среди развитых стран. Таким образом, доллар выступает одновременно и как высокодоходная валюта, и как валюта-убежище. Алексей Михеев полагает, что в ближайшие дни пара евро-доллар сможет пробить отметку 1,09 и устремиться к новым многолетним минимумам в районе 1,07.