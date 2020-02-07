.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро подешевел к доллару до минимумов октября и может продолжить снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 февраля 2020 года 16:49
Евро подешевел к доллару до минимумов октября и может продолжить снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро/доллар в пятницу показала новый локальный минимум на отметке 1,0950, и в ближайшие дни сможет пробить отметку 1,09, устремившись к новым многолетним минимумам в районе 1,07, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Последний раз на таких уровнях евро-доллар был 9 октября 2019 года. И совсем немного осталось до многолетнего минимума от 1 октября 2019 года на отметке 1,0878. Эксперт продолжает считать, что начатое в начале января снижение является стартом тренда на рост доллара, который в течение нескольких месяцев приведет к общему удорожанию доллара примерно на 10%. "Последняя выходившая статистика из США и Европы подтвердила обоснованность начавшегося укрепления доллара, - отмечает Алексей Михеев. - Так, ВВП Италии показал спад в 4 кв. 2019 г. на 0,3% кв/кв, ВВП Франции - спад на 0,1% кв/кв. При этом ВВП США в 4 кв. 2019 г. показал рост на 2,1% годовых (что эквивалентно примерно 0,5% кв/кв). Опубликованные на этой неделе индексы деловых настроений ISM в США за январь показали рост, а данные по приросту рабочих мест в частном секторе США за январь от ADP показали прирост на 291 тыс. против прогноза 157 тыс., что значит, что ключевые данные месяца по занятости от Минтруда США (Nonfarm Payrolls), которые будут опубликованы в пятницу, скорее всего, выйдут также сильными. Это будет способствовать росту доллара - больше шансов, что ФРС не будет снижать ставку в этом году". Доллар пользуется спросом как валюта-убежище на фоне сворачивания аппетитов к риску на глобальных рынках, подчеркивает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". При этом доходности по американскому долгу, несмотря на недавнее снижение, все еще остаются самыми высокими среди развитых стран. Таким образом, доллар выступает одновременно и как высокодоходная валюта, и как валюта-убежище. Алексей Михеев полагает, что в ближайшие дни пара евро-доллар сможет пробить отметку 1,09 и устремиться к новым многолетним минимумам в районе 1,07.
.
07 февраля 2020 года 17:12
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года - Julius Baer
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года, говорится в комментарии Julius Baer. "Судя по долгосрочной динамике индекса доллара США сложно охладить энтузиазм по поводу признаков положительного тренда, - отмечает глава отдела технического анализа... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:21
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в диапазоне 1550-1600 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в узком диапазоне 1550-1600 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на золото впервые за три прошедшие недели снизилось после того, как инвесторы получили позитивные сигналы о сдерживании распространения коронавируса и его... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:56
Возобновившийся рост европейских и американских фондовых индексов на фоне продолжающейся вспышки коронавируса свидетельствует об очевидном расхождении динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Рынки акций, как правило, положительно реагируют на... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:12
Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:14
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического. Краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. В перспективе конца февраля-начала марта у нефтяных цен... читать дальше
.07 февраля 2020 года 09:43
Нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель, при этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются, сообщается в комментарии Алор Брокер. Ситуация на рынке нефти далека от оптимизма, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.07 февраля 2020 года 09:25
Американский рынок акций вырос в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются. читать дальше
.06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.