Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в диапазоне 1550-1600 долл./унц. - Промсвязьбанк

Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в узком диапазоне 1550-1600 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Цены на золото впервые за три прошедшие недели снизилось после того, как инвесторы получили позитивные сигналы о сдерживании распространения коронавируса и его влияния на экономику Китая. - напоминают эксперты банка. -Позитивной динамике мировых фондовых индексов способствовало и продолжение вливания ликвидности мировыми ЦБ. Обновленные данные сигнализируют о росте числа зараженных, которое уже составляет более 30 тыс. человек, а число смертей за неделю удвоилось до 636 случаев. Китайские города продолжают находиться на карантине, предприятия остаются закрытыми, что подрывает цепочку поставок товаров, а вероятность пандемии сохраняется высокой, что оказывает давление на финансовые рынки".

По мнению аналитиков Промсвязьбанка. если даже ситуация с коронавирусом стабилизируется, поддержку ценам на золото продолжит оказывать период низких процентных ставок. В данный момент реальные процентные ставки в США отрицательные и находятся на минимумах с конца 2012 года. На многолетних максимумах и вложения в золотые ETF.