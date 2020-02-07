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07 февраля 2020 года 14:43
Изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра стоит ожидать не раньше мая - "ВТБ Капитал"
(добавлены 3-й и предпоследний абзацы) "ВТБ Капитал" обновил свои оценки и ожидания относительно итогов пересмотра индексов MSCI, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам Питерского, февральский пересмотр, результаты которого будут объявлены в ночь на 13 февраля 2020 года по московскому времени, не изменит состава индекса. Между тем пересмотр индекса MSCI Russia в мае может стать успешным для TCS Group, GDR которой, скорее всего, будут включены в расчетную базу данного индекса (ожидаемый пассивный приток $293 млн, соответствующем 26,3х суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц). "Потенциальное включение привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) и обыкновенных акций "РусАла" (MOEX: RUAL) в рамках майского пересмотра зависит от повышения рыночной стоимости этих бумаг. Мы также по-прежнему считаем "Яндекс" (MOEX: YNDX) кандидатом на включение в индекс MSCI Russia в ноябре", - говорится в обзоре. Кроме того, стратег ожидает в мае повышения веса акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) (ожидаемый пассивный приток $404 млн, 1,5х), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) ($75 млн, 4,0х) и "Московской биржи" (MOEX: MOEX) ($19 млн, 1,5х). В то же время вес ADR "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), по его оценкам, скорее всего, будет понижен (ожидаемый пассивный отток $50 млн, 4,8х). Питерский также ожидает включения Petropavlovsk в расчетную базу индекса MSCI UK Small Cap (индекс для компаний малой капитализации), что приведет к пассивному притоку капитала в бумаги компании на уровне $4 млн, что соответствует 1,1х суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц. "Что касается исключения из индекса MSCI Russia, то, исходя из текущих цен, в мае могут быть удалены привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF), тогда как "ФосАгро" (MOEX: PHOR) может потерять место в индексе в случае снижения котировок еще на 12%", - пишет стратег. Результаты майского пересмотра индексов MSCI будут объявлены в ночь с 12 на 13 мая 2020 года по московскому времени, решение о включении или исключении бумаг будет приниматься с учетом котировок по итогам одного из торговых дней с 17 по 31 апреля 2020 года.
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