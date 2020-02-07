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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $52,50-55,50 за баррель - PremEx
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07 февраля 2020 года 15:12
Цена Brent на следующей неделе, вероятно, не выйдет из диапазона $52,50-55,50 за баррель - PremEx
Цена Brent на следующей неделе будет по-прежнему зависеть от новостей, поступающих из Китая, актив ожидается на уровнях $52,50-55,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Котировки Brent опустились ниже $55,0 барр. на этой неделе, - комментируют эксперты компании. - Напомним, что аналитики отмечали этот уровень, как критический для картеля. Рынок ожидает решение ОПЕК о сокращении добычи на 0,6 млрд бар. по текущей сделке, чтобы удержать актив от падения, а также продления соглашение до конца 2020г. Отчет Минэнерго США показал рост запасов на 3,36 млн барр. при прогнозе роста на 3,0 млн барр., что подтолкнуло цену актива к снижению. Мы полагаем, что цена Brent в большей степени будет зависеть от новостей, поступающих из Китая, и ожидаем актив на уровнях $52,50-55,50"
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07 февраля 2020 года 17:12
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года - Julius Baer
Индекс доллара США вскоре может изменить негативному тренду, который продолжается с 2001 года, говорится в комментарии Julius Baer. "Судя по долгосрочной динамике индекса доллара США сложно охладить энтузиазм по поводу признаков положительного тренда, - отмечает глава отдела технического анализа... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:49
Пара евро/доллар в пятницу показала новый локальный минимум на отметке 1,0950, и в ближайшие дни сможет пробить отметку 1,09, устремившись к новым многолетним минимумам в районе 1,07, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Последний раз на... читать дальше
.07 февраля 2020 года 16:21
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в диапазоне 1550-1600 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе продолжит торговаться в узком диапазоне 1550-1600 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на золото впервые за три прошедшие недели снизилось после того, как инвесторы получили позитивные сигналы о сдерживании распространения коронавируса и его... читать дальше
.07 февраля 2020 года 15:56
Возобновившийся рост европейских и американских фондовых индексов на фоне продолжающейся вспышки коронавируса свидетельствует об очевидном расхождении динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Рынки акций, как правило, положительно реагируют на... читать дальше
.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
.07 февраля 2020 года 13:14
Уровень влияния "вирусной" угрозы на мировой рынок нефти далек от критического. Краткосрочно стоимость нефтяного актива останется волатильной, сохранится повышенная чуткость котировок к новостному фону, связанному с вирусной проблематикой. В перспективе конца февраля-начала марта у нефтяных цен... читать дальше
.07 февраля 2020 года 09:43
Нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель, при этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются, сообщается в комментарии Алор Брокер. Ситуация на рынке нефти далека от оптимизма, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.07 февраля 2020 года 09:25
Американский рынок акций вырос в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок в пятницу поднимаются. читать дальше
.06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
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