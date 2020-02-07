Вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы по-прежнему считаем акции Pfizer умеренно недооцененными с фундаментальной точки зрения", - отмечает эксперт "ФИНАМа".

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю. Деятельность Pfizer подразделяется на несколько направлений: болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски; воспалительные заболевания и иммунология; неврология и болевые синдромы; онкология; редкие заболевания; вакцины.

Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в фармацевтическом секторе линеек препаратов разнообразной специфики. Среди самых известных наименований препаратов Pfizer можно назвать Celebrex, Diflucan, Enbrel, Lipitor, Prevnar, Viagra и многие другие. Компания на протяжении многих лет занимается разработками в перспективных и социально важных областях медицины, таких как лечение рака, отмечается в комментарии "ФИНАМа".

"Акции Pfizer в инвестиционной среде имеют репутацию консервативного и добротного вложения на все времена, про которое нередко говорят "купил и забыл". За последний год они отставали в динамике от рынка в целом, но вполне способны наверстать отставание в условиях повышенной неопределенности на мировых биржевых площадках", - указывает Зарина Саидова.