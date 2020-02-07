Аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения USD/RUB и EUR/RUB к уровням 63,5 и 69,6 соответственно

Пара USD/RUB вернулась в пятницу к значениям понедельника 63,8, EUR/RUB достиг пиков вторника на отметке 69,9. По мере стабилизации настроений среди участников торгов аналитики ИК "Фридом Финанс" ждут возвращения валютных пар к уровням 63,5 и 69,6 соответственно.