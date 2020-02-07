Рубль останется в диапазоне 63-64/$, если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Волатильность рубля остается высокой, курс в пятницу утром вновь вернулся к отметке 63,6/$ на фоне ослабления большинства валют развивающихся стран, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Если внешние условия не ухудшатся существенно в ближайшее время, то, по мнению специалистов банка, рубль продолжит оставаться в диапазоне 63-64/$.