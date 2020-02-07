Аналитики Уралсиба ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 6,0% на заседании 7 февраля

Аналитики Уралсиба полагают, что ЦБ России снизит ключевую ставку до 6,% на заседании 7 февраля, говорится в обзоре корпорации.

"Прогнозируем снижение ключевой ставки на заседании ЦБ на 25 б.п. Основной аргумент – более выраженное, чем ожидалось, замедление инфляции в начале нынешнего года. В январе в течение двух недель фиксировался нулевой рост цен, что крайне необычно, в результате по итогам месяца инфляция опустилась до 2,4%. Такая динамика предполагает, что минимум по инфляции, который должен быть достигнут весной этого года, может оказаться вблизи 2,0%. Это явно превосходит прогнозы ЦБ и позволяет рассчитывать на снижение ставки сегодня", - пишет аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

Как обычно, отмечает она, особое внимание будет обращено на пресс-релиз по итогам заседания и пресс-конференцию главы ЦБ. Основной фокус будет на перспективах дальнейшего снижения ключевой ставки. Если сегодня ставка будет снижена, то она формально достигнет нижней границы нейтрального диапазона, после чего вполне логично, если ЦБ возьмет длительную паузу. Основной вопрос состоит в том, даст ли Центробанк надежду на пересмотр нейтрального диапазона или переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, что было бы сигналом для дальнейшего снижения ставки, и когда это может произойти. "Мы полагаем, что цикл, если и возобновится, то не ранее конца 2020 г." - указывает И. Лебедева

Также Банк России должен представить обновленный макроэкономический прогноз. "Вполне вероятно, что прогноз по инфляции на конец этого года будет повышен. Во-первых, планируемый рост расходов бюджета может привести к ускорению роста цен. Представители кабинета министров подчеркивали, что готовы проводить консультации с ЦБ, чтобы рост расходов не приводил к ускорению инфляции, но это возможно лишь при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, будет препятствовать дальнейшему снижению ключевой ставки. Также интересно, как ЦБ оценивает возможный вклад в инфляцию от роста расходов на социальную сферу, - отмечает И. Лебедева. - Во-вторых, эпидемия коронавируса может также привести к ускорению инфляции как из-за сокращения импорта из Китая, так и изменения и удорожания логистики. Но мы полагаем, что это не должно оказать существенного влияния на денежно-кредитную политику: рост цен надо рассматривать как разовый фактор, к тому же коронавирус потенциально может привести к смягчению монетарной политики в разных странах".