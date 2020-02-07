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07 февраля 2020 года 11:58
Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно - РФПИ
Явных историй для значительного укрепления или ослабления рубля не видно, говорится в комментарии РФПИ. Краткосрочный импульс может прийти со стороны пятничного решения ЦБ, а основополагающим фактором сейчас остается ситуация в мире, и рубль к нему остается чувствительным, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Явных историй для какого-либо значительного укрепления или ослабления рубля не видим. Краткосрочный импульс может прийти со стороны пятничного решения ЦБ, однако при отсутствии серьезных сюрпризов реакция не должна быть значимой. Так, основные индикаторы денежного рынка и ставки ОФЗ по-прежнему закладывают вероятность снижения ставки и в пятницу, и на горизонте этого года. Поэтому само по себе снижение на 25 б.п. вряд ли сильно повлияет на рубль, - пишет Дмитрий Полевой. - Как всегда, более важным будет сигнал ЦБ относительно дальнейших действий. Для рубля основной риск представляет вариант значительного ужесточения позиции ЦБ в части дальнейшего снижения ставки, ведь рынок пока закладывается именно на него. Однако причин для более жесткого комментария, чем раньше, не видим, учитывая крайне низкую инфляцию и неустойчивый рост экономики. Поэтому сигнал либо останется неизменным, либо может быть немного скорректирован для учета возможных рисков. В обоих случаях и рубль, и ОФЗ вряд ли сильно отреагируют. Основополагающим фактором сейчас остается ситуация в мире, и рубль к нему остается чувствительным".
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07 февраля 2020 года 17:12
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.07 февраля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" считает, что вложения в акции Pfizer сохраняют актуальность на долгосрочную перспективу, и сохраняет по ним рекомендацию "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения опубликованного компанией отчета за 4 квартал мы... читать дальше
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.07 февраля 2020 года 09:43
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.07 февраля 2020 года 09:25
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.06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
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