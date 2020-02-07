JPMorgan поднял рекомендацию для GDR Роснефти до "выше рынка"

JPMorgan повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $9,40 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $8,66 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,55 за штуку.