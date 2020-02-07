JPMorgan снизил рекомендацию для ADR Газпрома до "нейтрально"

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $8 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $8,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("нейтрально").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,24 за штуку.