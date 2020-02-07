JPMorgan снизил рекомендацию для GDR НОВАТЭКа до "нейтрально"

JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $204 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $206 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("нейтрально").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $174,2 за штуку.