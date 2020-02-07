Рубль вряд ли заметно отреагирует на предстоящее решение Банка России по ставке - "Нордеа банк"

Исход предстоящего в пятницу заседания Банка России вряд ли окажет существенное влияние на российский валютный рынок, говорится в обзоре "Нордеа банка". Не слишком активная реакция ОПЕК+ на ситуацию в Китае сохраняет для рубля риски, исходящие от нефтяного рынка.

"Рублю по итогам недели удалось отыграть часть потерь предыдущей недели, в течение которой на рынках были особенно высоки опасения относительно последствий распространения корона вируса, - отмечают эксперты банка. - С начала недели рубль укрепился на 0,9% в паре с долларом и на 2% в паре с евро. Динамика рубля была лучше, чем средняя динамика валют развивающихся стран, которые в среднем укреплялись на 0,3%. Пока в эпицентре внимания рынка остается ситуация со вспышкой коронавируса, сырьевые валюты будут демонстрировать наибольшую волатильность по сравнению с прочими валютами развивающихся стран, поскольку именно они в наибольшей степени подвержены влиянию изменений ожиданий рынка относительно спроса на сырье".