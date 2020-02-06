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06 февраля 2020 года 18:30
Соотношение риск/доходность при инвестировании в акции РФ пока не достигло привлекательного уровня - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что соотношение риска и доходности при инвестировании в акции РФ пока не достигло привлекательного уровня. Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" увеличился на 1% за период с 30 января до 5 февраля. Средний объем коротких позиций остался на высоком уровне - на 30% больше среднемесячного значения. "Розничные инвесторы перешли на сторону покупателей после просадки индекса РТС к отметке 1517 пунктов в пятницу и с тех пор оставались чистыми покупателями. Оптимизм у этого класса инвесторов, на наш взгляд, остается сильным - текущие уровни выглядят вполне комфортными для них. Покупки и продажи институциональных инвесторов оказались идеально сбалансированными по итогам недели. Наш целевой фундаментально оправданный уровень по индексу РТС на 2020 год (с дивидендами) остается на уровне 1600 пунктов, и потенциал роста до этой отметки всего 3%. Мы считаем, что на данный момент соотношение риска и доходности выглядит непривлекательно", - говорится в обзоре. Динамика движение капитала ETF очень напоминала предыдущую неделю: фонды, по оценкам аналитиков инвестбанка, вероятно, продали российские акции еще на $97 млн против $93 млн неделей ранее. "Эти две недели стали худшим периодом с середины августа прошлого года. Около двух третей оттока капитала вновь были вызваны выходом из российских ETF. Оттоки из GEM ETF остались невысокими. Влияние негативных настроений из-за коронавируса ощущается, но пока не выглядит драматичным. Мы считаем, что статистика потоков фондов EPFR подтвердит, что инвесторы крупнейших активных фондов лишь взяли паузу, и общий негатив будет относительно небольшим. В то же время мы сохраняем наш взгляд, что позитивный импульс потоков был нарушен и в ближайшие недели рынок будет находиться под давлением", - пишут эксперты.
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