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06 февраля 2020 года 18:03

ITI Capital рекомендует покупать бессрочные еврооблигации ХКФ банка

Аналитики ITI Capital рекомендуют покупать "вечные" еврооблигации ХКФ банка (HCFB perp, YTС 8,1%) с потенциалом положительной переоценки в размере не менее 1,8% в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика компании Ольги Николаевой.

После первичного размещения "вечных" бондов Совкомбанка (Sovcombank perp, YTC 7,17%) в конце января 2020 г., выпуск ХКФ Банка отстал от рынка, и текущий спред между инструментами (примерно 100 б.п.) видится эксперту ITI Capital избыточным.

"Так, с момента размещения Sovcombank perp подорожал 2,8%, - указывает Ольга Николаева. - Сопоставимую ценовую динамику показали субординированные ноты банка - Sovcombank 30 (YTC 5,94%). Как следствие, спред между облигациями, учитываемыми в капиталах первого и второго уровней, остался на прежнем справедливом уровне в 120 б.п. В то же время HCFB perp за последнюю неделю не показал видимых изменений, таким образом отстав от "вечных" бумаг Совкомбанка".

Аналитик ITI Capital оценивает справедливый спред между двумя выпусками примерно в 50 б.п. по сравнению с текущими 100 б.п. Это обосновывается более консервативной бизнес моделью Совкомбанка, его заметно большими масштабами бизнеса, а также более высоким ожидаемым кредитным рейтингом выпуска ("В" exp по сравнению с "В-" у HCFB perp). С учетом этих факторов HCFB perp на текущих уровнях выглядит дешево, констатирует О. Николаева.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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