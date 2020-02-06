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06 февраля 2020 года 17:15

БКС Глобал Маркетс оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений

"БКС Глобал Маркетс" оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции) и "Детский мир" (MOEX: DSKY).

"Мы не меняем состав дивидендной корзины и ожидаем, что она продолжит опережать рынок в первой половине 2020 года. Доходность корзины (ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев) на данный момент составляет в среднем 11% - самый низкий уровень с 2018 года. В то же время наш прогноз дивдоходности бумаг в индексе РТС составляет 7,2%, что, напротив, является максимумом за всю историю наблюдений. Отметим, что бумаг с двухзначной ожидаемой дивдоходностью стало меньше из-за высоких цен (многие торгуются вблизи многолетних максимумов). Это также означает, что на российском рынке много бумаг с доходностью 7-10%", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что теперь в дивидендную корзину "аналитики "БКС Глобал Маркетс" будут добавляться только бумаги с листингом на Московской бирже.

"Прогнозируемая на 12 месяцев дивидендная доходность VEON (10,4%) превышает уровень ожидаемой дивдоходности "Детского мира" (9,5%), однако мы решили не вносить бумаги оператора в корзину. Наш анализ показывает, что продолжающийся глобальный рост популярности пассивного индексного инвестирования является одним из главных факторов десинхронизации динамики индексов и отдельных акций. Таким образом, разные базы инвесторов ограничивают возможности для адекватного хеджирования при инвестировании в российские бумаги с зарубежным листингом. То же можно сказать о нероссийских акциях под нашим покрытием. Учитывая, что корзина в первую очередь ориентирована на генерирование положительной доходности относительно рынка, мы решили не включать новые бумаги с зарубежным листингом, однако намереваемся предоставлять свои оценки дивдоходности. Вместе с тем GDR Globaltrans останутся в корзине - описанный выше принцип применяется только к новым кандидатам на включение, тогда как Globaltrans уже в корзине (менеджмент ориентирует на дивдоходность выше 15%, мы закладываем не менее 12%)", - говорится в обзоре.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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