Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer

Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику рынков, особенно в Азии, - отмечают аналитики банка. - При работе с азиатскими рынками инвесторам в настоящее время следует учитывать, что поворотными точками для рыночных настроений, скорее всего, станут уменьшение количества публикуемых новостей и прекращение роста новых случаев заражения. До наступления этих событий волатильность будет сохраняться".

"Можно ожидать краткосрочное негативное влияние на розничный, циклический потребительский, коммунальный секторы, а также секторы путешествий и жилой недвижимости, - предупреждают аналитики Julius Baer. - Секторы, устойчивые к динамике делового цикла, включают в себя интернет-технологии, здравоохранение и электронную коммерцию. Что же касается кредитного сектора, то пока что рост спредов происходил без резких скачков, благодаря сильной поддержке китайского правительства, которое пытается стабилизировать рыночные настроения, а также ожиданиям дополнительного налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. Защитные активы, включая казначейские облигации США и китайские гособлигации, в ближайшей перспективе получат поддержку благодаря уходу инвесторов от рисков. Мы придерживаемся позиции, что инвесторы должны отдавать предпочтение эмитентам с сильным финансовым положением и достаточным запасом ликвидности, который позволит им пережить трудные времена".

Хотя до сих пор неясно, когда фондовые рынки начнут восстанавливаться, эксперты Julius Baer полагают, что для поддержки экономики Китай продолжит предпринимать сильные меры по смягчению политики. Кредитный рынок Азии пока что показывает относительно хорошую динамику, и поддержка центрального банка в краткосрочной перспективе должна помочь поддержать темпы роста ВВП, на которые повлияла вспышка вируса.