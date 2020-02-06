.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Магнита привлекательны в долгосрочном плане - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 февраля 2020 года 16:54
Акции Магнита привлекательны в долгосрочном плане - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка в целом считают отчетность "Магнита" по МСФО за 2019 год умеренно негативной. В долгосрочном плане акции "Магнита", по их мнению, привлекательны для покупки. Целевой ориентир по бумаге - вблизи 4500 руб./акция, говорится в комментарии. "Магнит" в четверг представил свою неаудированную финансовую отчетность по МСФО за 2019 год. Основной тенденцией в динамике финансовых показателей остается снижение рентабельности, но из позитивных моментов можно выделить остановку падения трафика, отмечают аналитики банка. Также специалисты отмечают, что темпы роста выручки "Магнита" в четвертом квартале впервые с 2015 г. оказались выше X5 Retail Group, что свидетельствует о первых результатах реализации масштабной стратегии по трансформации бизнеса. В 4 кв. за счет роста среднего чека на 0,3% и снижения трафика на 0,2% (-3,4% кв./кв. в 3кв.) сопоставимые продажи компании выросли на 0,1%. Ускорение роста среднего чека в сравнении с прошлым кварталом компания объясняет внедрением программы лояльности. "Магнит" долгое время терял трафик, но динамика в 4кв. свидетельствует об остановке падения, что в Промсвязьбанке расценивают как еще один дополнительный позитивный фактор. "По заявлению менеджмента на 2020 год приоритетной задачей для "Магнита" станет повышение маржинальности, развитие действующих торговых площадей при замедлении экспансии и повышение эффективности. По нашему мнению, в текущих условиях данная цель выглядит вполне логичной и в случае ее реализации станет драйвером для роста стоимости акций", - пишут аналитики. "В целом отчетность "Магнита" мы расцениваем как умеренно негативную. С одной стороны, тенденция по снижению рентабельности продолжилась, но при этом мы отмечаем позитивные моменты, которые позволят раскрыть внутреннюю стоимость компании. Во-первых, это улучшение ситуации с сопоставимым трафиком и положительный отклик на внедрение программы лояльности. Во-вторых, стремление менеджмента приостановить экспансию и сфокусироваться на оптимизации операционных расходов для повышения рентабельности. Долгосрочно мы продолжаем считать акции "Магнита" привлекательными для покупки. Компания продолжает планомерно двигаться в направлении реализации своей стратегии, но конечная цель трансформации пока далека. Наш целевой ориентир по бумаге мы сохраняем вблизи 4500 руб./акция", - указывают в своем комментарии специалисты Промсвязьбанка. Общая выручка "Магнита" по итогам 4 квартала 2019 года составила 368,2 млрд руб. (рост на 11% г/г). По итогам 2019 года выручка выросла на 10,6% - до 1 368,7 млрд. руб. Двухзначный темп роста выручки как по итогам квартала, так и года был обусловлен заметным увеличением торговых площадей, которые превысили 7,2 млн кв. м. При этом отставание темпов роста выручки от темпов роста торговой площади в 4 кв. стало менее значительным из-за влияния высокой промо-активности в конце года. Вопреки ожиданиям в 4 кв. усилилась негативная тенденция в снижении рентабельности "Магнита". Показатель EBITDA по IAS 17 составил в 4 кв. 20,0 млрд руб., что на 13,5% ниже соответствующего периода прошлого года, а показатель EBITDA Margin снизился с 7% годом ранее до 5,4%. Итогом года стало снижение EBITDA и рентабельности по этому показателю до 6,1%, таким образом, цель в 6,5% не была достигнута. Падение менеджмент связал с распродажей товарных запасов пассивной ассортиментной матрицы, а также с ростом коммерческих и общехозяйственных расходов. Чистая прибыль в 4 кв. составила 4,0 млрд руб. (снижение на 61,4% в сравнении с 4 кв. 2018 г.).
.
Компании упоминаемые в новости: Магнит
.
06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:19
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс предпринял попытку вернуться выше линий тренда, тянущейся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнение в успехе этой... читать дальше
.06 февраля 2020 года 14:40
Аналитики ГК "ФИНАМ" после рассмотрения квартального отчета сохраняют оптимистичные ожидания в отношении акций Alexion Pharmaceuticals, а именно рекомендацию "покупать" и целевую цену $140 на ближайшие 18 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Американская биофармацевтическая компания... читать дальше
.06 февраля 2020 года 11:48
Неопределенность вокруг решения ОПЕК+ не оказывает поддержки нефтяному рынку, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Если в четверг рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением. При этом оптимизм на глобальных площадках, вероятно,... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:47
При отсутствии новых шоков восстановление Brent может достигнуть $57-58 на горизонте ближайшей недели - БКС
Фьючерсы на Brent в среду продемонстрировали уверенный рост и в четверг с утра сохраняют позитивную динамику. При отсутствии новых шоков в информационном пространстве восстановление котировок может достигнуть $57-58 за баррель на горизонте ближайшей недели, считает эксперт по фондовому рынку "БКС... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:41
Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр., на более серьёзный отскок рассчитывать не стоит в отсутствие решения ОПЕК+ и не нашедшей подтверждения информации о нахождении лекарства против коронавируса, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Фьючерсы на нефть Brent перешли к... читать дальше
.06 февраля 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем. читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.