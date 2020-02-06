.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Aragvi 24 относятся к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 февраля 2020 года 16:01
Aragvi 24 относятся к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков - ITI Capital
ITI Capital по-прежнему положительно оценивает выпуск еврооблигаций Aragvi 24 и относит их к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков, сообщается в комментарии компании. "Единственный находящийся в обращении выпуск еврооблигаций Aragvi 24 (YTM 9,6%) дешевеет в последние дни в связи с возросшей рыночной волатильностью и снижением спроса на риск. Тем не менее, мы по-прежнему положительно оцениваем бонды и относим их к числу лучших в сегменте высокодоходных еврооблигаций развивающихся рынков (EM). На наш взгляд, по мере улучшения настроения инвесторов, стоимость еврооблигаций восстановится", - пишет старший аналитик по облигациям Ольга Николаева. 31 января 2020 года Trans-oil (Aragvi Finance International) представила производственные показатели за шесть месяцев, закончившихся 31.12.2019. Суммарные продажи за период составили $464 млн, +65% г/г. В квартальном выражении выручка выросла на 47% до $276 млн. На торговое подразделение, отчитавшееся о хороших результатах (выручка увеличилась на 18% кв/кв), пришлась большая часть консолидированного оборота (85% за 6М2020). Однако маслоэкстракционное подразделение, ранее демонстрировавшее вялую динамику из-за модернизации мощностей и неблагоприятной ценовой конъюнктуры, показало опережающую динамику. В октябре-декабре 2019 г. Aragvi измельчила рекордные 166 тыс. т семян (+388% кв/кв), что вместе с восстановлением рынка растительного масла привело к беспрецедентному росту продаж до $62 млн с $7 млн в июле-сентябре 2019 г. Aragvi реализовала по итогам шести месяцев 2019/2020 финансового года 1,717 млн т продукции (+73%) благодаря увеличению урожая в Молдавии, а также эффективной реализации программы сбыта. Приобретение в конце декабря 2019 года 100 новых железнодорожных вагонов (общий парк сейчас насчитывает 175 единиц) можно отнести к прочим изменениям в операционном профиле, отмечает О. Николаева. Сделка будет способствовать повышению рентабельности за счет сокращения транспортных расходов, а также поможет ослабить операционные риски благодаря снижению зависимости от государственной железнодорожной компании.
.
06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:19
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс предпринял попытку вернуться выше линий тренда, тянущейся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнение в успехе этой... читать дальше
.06 февраля 2020 года 14:40
Аналитики ГК "ФИНАМ" после рассмотрения квартального отчета сохраняют оптимистичные ожидания в отношении акций Alexion Pharmaceuticals, а именно рекомендацию "покупать" и целевую цену $140 на ближайшие 18 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Американская биофармацевтическая компания... читать дальше
.06 февраля 2020 года 11:48
Неопределенность вокруг решения ОПЕК+ не оказывает поддержки нефтяному рынку, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Если в четверг рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением. При этом оптимизм на глобальных площадках, вероятно,... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:47
При отсутствии новых шоков восстановление Brent может достигнуть $57-58 на горизонте ближайшей недели - БКС
Фьючерсы на Brent в среду продемонстрировали уверенный рост и в четверг с утра сохраняют позитивную динамику. При отсутствии новых шоков в информационном пространстве восстановление котировок может достигнуть $57-58 за баррель на горизонте ближайшей недели, считает эксперт по фондовому рынку "БКС... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:41
Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр., на более серьёзный отскок рассчитывать не стоит в отсутствие решения ОПЕК+ и не нашедшей подтверждения информации о нахождении лекарства против коронавируса, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Фьючерсы на нефть Brent перешли к... читать дальше
.06 февраля 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем. читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.