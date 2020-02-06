Последствия для РФ от коронавируса будут незначительными, если Китай сумеет сдержать эпидемию до конца I квартала - Sberbank CIB

Последствия для РФ от коронавируса будут незначительными, если Китай сумеет сдержать эпидемию до конца первого квартала 2020 года, в противном случае она может довольно негативно сказаться на росте мировой и российской экономик, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Если к концу 1К20 правительство Китая сумеет сдержать распространение эпидемии коронавируса и добиться оживления внутреннего спроса, последствия для России будут незначительными. Однако если к указанному времени взять ситуацию под контроль не получится, она может довольно негативно сказаться на росте мировой и российской экономик, - указывают аналитики. - Со значительными трудностями столкнутся российские экспортеры ненефтегазового сектора (поставщики продовольствия, леса, металлов, химической продукции и т. д.). При этом наиболее сильное негативное влияние будут испытывать цены на нефть и курсы валют развивающихся рынков. Важно отметить, что зависимость рубля от цены нефти существенно повышается, когда котировки Brent опускаются ниже $50/барр."

Мировые рынки в начале этого года столкнулись с новым непредсказуемым фактором риска - вспышкой коронавирусной инфекции в Китае и ее распространением в других странах. Инвесторы уже ожидают, что годовой рост китайского ВВП в 1К20 замедлится на 1,5 п.п. - до 4,5%. Цены на сырьевые товары (нефть, медь, никель, пшеница и пр.) скорректировались, а на защитные активы, такие как золото, пошли вверх.

Эпидемия способствует формированию значительной неопределенности вокруг Китая, его торговых партнеров и мировой экономики в целом.

Пока наиболее вероятным сценарием, по мнению специалистов Sberbank Investment Research, представляется следующее развитие событий: китайскому правительству удастся удержать под контролем эпидемию и ее экономические последствия, после чего в 2К20 и 2П20 экономическая активность восстановится и компенсирует большую часть потерь, понесенных в 1К20. Если ситуация действительно будет развиваться таким образом, то последствия для мировой экономики, скорее всего, будут минимальными (по некоторым предварительным оценкам, ее рост замедлится не более чем на 0,1 п. п.).

"В соответствии с описанным выше сценарием, который является нашим базовым, число китайских туристов, посещающих Россию, согласно нашим ожиданиям, резко снизится, что будет довольно болезненным для отечественной туристической отрасли (гостиниц, ресторанов и транспортного сектора). Даже если ситуация в Китае быстро улучшится, туризм вряд ли сможет полностью восстановиться, поскольку самое большое число туристов из Китая прибывает именно в первом квартале года (на долю китайских гостей пришлось 8,4% всех туристов, посетивших Россию за 9М19). Теоретически, если число китайских туристов в этом году уменьшится на 10%, то выручка туристической отрасли может сократиться примерно на 0,8%. Впрочем, если для данной отрасли этот эффект будет вполне ощутим, то для ВВП он будет незначительным, поскольку въездной туризм составляет примерно 1% российского ВВП или даже меньше, пишут аналитики. - У нас по-прежнему нет информации об объеме экспорта российских товаров в КНР в январе (эти показатели появятся не ранее марта). Между тем нам известно, что основная доля российского экспорта в Китай приходится на энергоресурсы (за 11М19 они составили 74%). Эти поставки осуществляются по долгосрочным контрактам, так что текущая ситуация не должна на них повлиять. Это значит, что в физическом выражении (т. е. с точки зрения баррелей нефти или кубических метров газа) экспорт не должен сильно пострадать".