ITI Capital закрыл торговую идею по покупке GDR Petropavlovsk

Аналитики ITI Capital считают новость о продаже Романом Троценко 22,4% пакета акций Petropavlovsk "Южуралзолоту" потенциально негативной для дальнейшего развития компании, с точки зрения ее акционерной стоимости, и закрывают торговую идею по покупке GDR с результатом 71%, сообщается в комментарии.

Petropavlovsk в 2019 г. значительно усилил перерабатывающие мощности за счет ввода в эксплуатацию флотационного комбината в Маломыре, что позволило компании привлекать для переработки руду сторонних производителей. Компания также планирует ввод новых флотационных мощностей на ГМК "Пионер".

"Petropavlovsk и его золотодобывающие и перерабатывающие активы должны усилить бизнес "Южуралзолота". На наш взгляд, это несет потенциальный риск для акционеров Petropavlovsk в случае снижения стоимости услуг переработки руды на его мощностях и их негативного влияния на финансовые показатели компании. Также мы видим риск того, что новый акционер может быть слабо заинтересован в увеличении акционерной стоимости Petropavlovsk и сохранении прозрачности его деятельности для инвесторов. Мы закрываем инвестиционную идею по покупке GDR Петропавловска от 11.09.19 с результатом 71%", - пишет начальник аналитического отдела по акциям Анна Куприянова.

Как сообщает "Интерфакс", структуры Романа Троценко договорились о продаже группе компаний "Южуралзолото" (ЮГК) акций и конвертируемых бондов Petropavlovsk, сообщила ЮГК на LSE. До этой сделки Троценко принадлежало 22,37% акций Petropavlovsk, а также облигации, конвертируемые в 5,97% акций. Все эти бумаги теперь перешли к ЮГК, следует из сообщения, опубликованного позднее. Таким образом "Южуралзолото" стало крупнейшим акционером Petropavlovsk.

"Южуралзолото" контролирует семья Константина Струкова, доля близка к 100%. Формально бенефициарным владельцем является Евгения Кузнецова (по данным СМИ, дочь Струкова).

Группа "Южуралзолото" занимает четвертое место в рейтинге российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.