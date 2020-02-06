ITI Capital закрыл торговую идею по евробондам Petropavlovsk 22 от 15 января 2020 года с результатом в 1,2%, говорится в комментарии.

"Мы закрываем торговую идею по покупке еврооблигаций Petropavlovsk 22 (YTM 5,56% ) от 15.01.2020 с результатом в 1,2% ввиду достижения целевого уровня. Мы пока воздержимся от пересмотра целевого уровня цены в сторону дальнейшего повышения в связи с неопределенностью, вызванной сменой основного акционера. Роман Троценко продал свою долю в компании "Южуралзолоту" (четвертый величине золотодобытчик в России) за $170 млн, следует из сообщения Петропавловска на LSE. Изменения в акционерной структуре могут сказаться на сроках принятия решения по повышению кредитных рейтингов Петропавловска со стороны международных рейтинговых агентств", - отмечает старший аналитик по облигациям Ольга Николаева.