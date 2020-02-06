Доллар может вернуться на отметки 63-64 рубля при первом подходящем случае - ИК "Велес Капитал"

Инвесторы сохраняют осторожность на валютном рынке, доллар может вернуться на отметки 63-64 рубля при первом подходящем случае, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"После утреннего укрепления отечественная валюта скорректировалась в районе 62,7, даже не приблизившись к дневному максимуму, зафиксированному накануне (62,55), и к окончанию первой половины дня отступила в район 63 по доллару. Волатильность на валютном рынке свидетельствует о сохранении осторожности среди инвесторов, несмотря на отскок нефтяных котировок. Настроения инвесторов на рынке нефти остаются переменчивыми, что сохраняет возможность для доллара вернуться на 63-64 рубля при первом подходящем случае", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.