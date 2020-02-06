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06 февраля 2020 года 13:06
Доллар может вернуться на отметки 63-64 рубля при первом подходящем случае - ИК "Велес Капитал"
Инвесторы сохраняют осторожность на валютном рынке, доллар может вернуться на отметки 63-64 рубля при первом подходящем случае, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "После утреннего укрепления отечественная валюта скорректировалась в районе 62,7, даже не приблизившись к дневному максимуму, зафиксированному накануне (62,55), и к окончанию первой половины дня отступила в район 63 по доллару. Волатильность на валютном рынке свидетельствует о сохранении осторожности среди инвесторов, несмотря на отскок нефтяных котировок. Настроения инвесторов на рынке нефти остаются переменчивыми, что сохраняет возможность для доллара вернуться на 63-64 рубля при первом подходящем случае", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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06 февраля 2020 года 19:02
Цены на нефть сохраняют шансы на восстановление до уровня 60$ за баррель и выше к концу февраля - БКС
Нефть остается во власти рыночных страхов, но у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, нефтяной актив... читать дальше
.06 февраля 2020 года 17:40
Консолидация на азиатских рынках в связи с коронавирусом в ближайшей перспективе продолжится - Julius Baer
Фондовые рынки начали восстанавливаться с заниженных уровней, однако в ближайшем будущем консолидация будет продолжаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Коронавирус можно считать так называемым "черным лебедем", т.е. непредсказуемым событием, которое негативно повлияло на динамику... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:19
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии будет пытаться обновить максимумы, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс предпринял попытку вернуться выше линий тренда, тянущейся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнение в успехе этой... читать дальше
.06 февраля 2020 года 14:40
Аналитики ГК "ФИНАМ" после рассмотрения квартального отчета сохраняют оптимистичные ожидания в отношении акций Alexion Pharmaceuticals, а именно рекомендацию "покупать" и целевую цену $140 на ближайшие 18 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Американская биофармацевтическая компания... читать дальше
.06 февраля 2020 года 11:48
Неопределенность вокруг решения ОПЕК+ не оказывает поддержки нефтяному рынку, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Если в четверг рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением. При этом оптимизм на глобальных площадках, вероятно,... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:47
При отсутствии новых шоков восстановление Brent может достигнуть $57-58 на горизонте ближайшей недели - БКС
Фьючерсы на Brent в среду продемонстрировали уверенный рост и в четверг с утра сохраняют позитивную динамику. При отсутствии новых шоков в информационном пространстве восстановление котировок может достигнуть $57-58 за баррель на горизонте ближайшей недели, считает эксперт по фондовому рынку "БКС... читать дальше
.06 февраля 2020 года 10:41
Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр., на более серьёзный отскок рассчитывать не стоит в отсутствие решения ОПЕК+ и не нашедшей подтверждения информации о нахождении лекарства против коронавируса, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Фьючерсы на нефть Brent перешли к... читать дальше
.06 февраля 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем. читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
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