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06 февраля 2020 года 12:47
"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по новым бондам Металлоинвеста у нижней границы ориентира купона 6,7–6,85%
Аналитики "Уралсиба" ждут формирования книги заявок по новым бондам Металлоинвеста у нижней границы ориентира ставки первого купона 6,7–6,85% годовых, говорится в обзоре корпорации. АО «ХК «Металлоинвест» в четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на десятилетний выпуск серии БО-04 объемом 10 млрд руб. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 6,7–6,85% годовых. "Однако у выпуска будет непростая структура: через три года, в дату выплаты шестого купона, возможен опцион call по цене 100% от номинала, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Решение о досрочном погашении должно быть принято эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания шестого купонного периода. При принятии эмитентом решения о досрочном погашении выпуска в дату окончания шестого купонного периода, у держателей облигаций есть право в течение пяти рабочих дней, следующих за датой объявления о решении, предъявить их к выкупу по цене 100,5% от номинала. Кроме того, по бумаге предусмотрена стандартная оферта (опцион put) через шесть лет по цене 100% от номинала. Размещение выпуска на бирже запланировано на 12 февраля". По мнению Ольги Стериной, покупка этого выпуска сопряжена с некоторой сложностью его точного прайсинга и неопределенностью по дюрации инструмента, что, безусловно, является минусом. Если предположить, что через три года будет исполнен опцион call по цене 100% от номинала, то заявленный ориентир по купону подразумевает щедрую премию к кривой ОФЗ – около 120–135 б.п., полагает эксперт. "Если мы считаем, что опцион call не будет исполнен и срок до оферты составит шесть лет, то это транслируется в спред к ОФЗ примерно 90–105 б.п., - указывает аналитик "Уралсиба". - В предыдущий раз на рынок рублевого долга эмитент выходил в октябре прошлого года, разместив выпуск БО-03 с офертой через пять с половиной лет под ставку купона 7,15% годовых, что на тот момент предполагало спред к госбумагам приблизительно 80 б.п. Сейчас на вторичном рынке доходность выпуска равна порядка 6,7% годовых, что означает спред к ОФЗ около 85 б.п.". Также эксперт корпорации полагает, что расширение спреда по сравнению с первичным размещением сопряжено в первую очередь с невысокой ликвидностью бумаги. "По идее, для шестилетнего срока обращения премия к кривой ОФЗ должна была бы составить примерно 80 б.п., но мы не исключаем, что она будет несколько выше из-за структуры бумаги. Таким образом, мы ждем формирования книги заявок ближе к нижней точке ориентира и предполагаем, что возможно лишь небольшое понижение ориентира", - заключает Ольга Стерина.
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