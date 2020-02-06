Ключевая ставка ЦБ РФ останется без изменений по результатам заседания 7 февраля - ГК "ФИНАМ"

Ключевая ставка ЦБ РФ останется без изменений по результатам заседания 7 февраля, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

"Если логика действий регулятора с декабря не изменилась, то дальнейшее снижение ставки произойдет только тогда, когда он удостоверится в необходимости стимулирования темпа роста потребительских цен. С учетом высокой базы января, да и в целом непродолжительности прошедшего с начала года периода сделать такой вывод сейчас, на наш взгляд, не представляется возможным. Надо заметить, что снижение годовой инфляции до уровня 2,4-2,5% (по состоянию на 3 февраля) полностью укладывается в прогноз ЦБ (падение ниже 3% в текущем квартале). Усилению осторожности Центробанка может, по всей видимости, способствовать и рост волатильности мировых рынков из-за китайского коронавируса. Таким образом, мы полагаем, что завтра ключевая ставка будет оставлена без изменений", - пишет руководитель аналитический отдела ГК "ФИНАМ" Алексей Ковалев.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта, и к тому времени картина с эффектом высокой базы по инфляции должна уже проясниться. "Заметим также, что в феврале-мае прошлого года месячная инфляция примерно соответствовала уровню января 2020 г. (0,4%). Если инфляция проявит признаки оживления, то тогда ЦБ, вероятно, сохранит статус-кво по ставке. Если же темпы роста потребительских цен в годовом выражении продолжат замедление, то тогда, на наш взгляд, регулятор может снизить ключевую ставку до нижней границы ее нейтрального диапазона - 6,0%. Рассчитывать на более серьезное снижение на мартовском заседании, а именно, на переход к стимулирующей ДКП, по нашему мнению, затруднительно, в частности из-за того, что Банк России ожидает ускорения инфляции в годовом выражении только со второй половины текущего года", - отмечает специалист.

Кроме того, по мнению А. Ковалева, следует напомнить, что замедление инфляции в последние годы было обеспечено благодаря сочетанию жесткой бюджетной политики и консервативной денежно-кредитной политики (которая вошла в "нейтральный" диапазон 6-7% по ключевой ставке всего несколько месяцев назад, до этого оставаясь умеренно жесткой). Поэтому при растущей в последнее время вероятности смягчения бюджетной политики (связанной как со сменой правительства, так и с реализацией социальных инициатив президента РФ) Банк России, оставаясь верным политике инфляционного таргетирования, может проявить дополнительную осторожность при принятии решения о переходе к стимулирующей ДКП. В результате пока риск смягчения бюджетной политики сохраняется, ключевая ставка может удерживаться Центробанком на нижней границе ее нейтрального диапазона (6,0%), при том что инфляция в это время и не будет демонстрировать явных признаков ускорения к 4%-й отметке.

"Отметим, что все эти расклады по траектории ставки корректны, если предположить неизменность текущих параметров целевого ориентира ЦБ по инфляции (4%) и уровня нейтрального номинального диапазона ключевой ставки (6-7%). Недавно первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила о том, что в настоящее время пересматривать целевой ориентир по инфляции даже вредно. Что касается возможности пересмотра нейтрального диапазона ставки, то с момента декабрьского заседания, по нашим данным, первые лица ЦБ публично не высказывались на этот счет. Из этого можно заключить, что позиция регулятора остается неизменной: для такого пересмотра требуется значительный объем исторических данных, на сбор которых могут уйти кварталы или даже годы", - пишет Алексей Ковалев.