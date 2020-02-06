Sova Capital подняла рекомендацию для акций Юнипро до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) аналитики сохранили рекомендацию "держать", а для бумаг "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - "покупать".

Как отмечается в обзоре, эксперты скорректировали модели оценок компаний сектора с учетом понижения безрисковой ставки.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Энел Россия - 1,04 (текущая цена - 1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Юнипро - 3,50 (текущая цена - 3,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Интер РАО - 7 (текущая цена - 5,98), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,67 (текущая цена - 0,7), рекомендация - держать.