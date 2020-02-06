Неопределенность вокруг решения ОПЕК+ лишает поддержки нефтяные цены - "Нордеа банк"

Неопределенность вокруг решения ОПЕК+ не оказывает поддержки нефтяному рынку, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Если в четверг рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением. При этом оптимизм на глобальных площадках, вероятно, ограничит это давление, полагают аналитики банка.

"Нефтяные котировки накануне выросли почти на 3% благодаря повышению аппетита к рисковым активам на глобальных площадках. Контракты на Brent вернулись к уровням выше $56/bbl. Сегодня в утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм на финансовых рынках, который подогревается решением Китая вдвое снизить пошлины на импортные товары из США. При этом тема коронавируса ни вчера, ни на старте сегодняшних торгов негативного влияния на нефтяной рынок не оказывает, хотя ситуация с распространением вируса все еще остается неопределенной", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".

Экстренное совещание технического комитета ОПЕК+ во вторник и среду не привело к консенсусу по поводу того, какое решение порекомендовать странам ОПЕК+ для обсуждения на министерском заседании в связи с вероятным замедлением спроса на нефть из-за ситуации в Китае. Сообщается, что саудовская сторона выступает за дополнительное сокращение добычи нефти еще на 0,5 mbd, в то время как Россия не торопится соглашаться на данное предложение и выступает лишь за продление срока действия текущей сделки, указывается в обзоре банка.