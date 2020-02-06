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06 февраля 2020 года 09:53
Возможно повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1% - "Открытие Брокер"
Возможно повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале четверга, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Внешний фон остаётся позитивным. Азиатские индексы растут вслед за американскими. Рынок верит в появление эффективных методов борьбы с новым коронавирусом, которые переведут опасное заболевание в разряд обыкновенного гриппа. Дорожает нефть и промышленные металлы, слабеет иена и дешевеет золото. "Иными словами, все основные индикаторы указывают на высокие аппетиты к риску. Соответственно, мы можем ожидать повышения российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале дня, а также укрепления рубля в сторону 62,5 за доллар", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.
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06 февраля 2020 года 10:41
Нефть Brent в четверг не выйдет из диапазона 55-57 долл./барр., на более серьёзный отскок рассчитывать не стоит в отсутствие решения ОПЕК+ и не нашедшей подтверждения информации о нахождении лекарства против коронавируса, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Фьючерсы на нефть Brent перешли к... читать дальше
.06 февраля 2020 года 09:43
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенную позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем. читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:21
Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
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