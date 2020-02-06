Возможно повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1% - "Открытие Брокер"

Возможно повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале четверга, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон остаётся позитивным. Азиатские индексы растут вслед за американскими. Рынок верит в появление эффективных методов борьбы с новым коронавирусом, которые переведут опасное заболевание в разряд обыкновенного гриппа. Дорожает нефть и промышленные металлы, слабеет иена и дешевеет золото.

"Иными словами, все основные индикаторы указывают на высокие аппетиты к риску. Соответственно, мы можем ожидать повышения российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале дня, а также укрепления рубля в сторону 62,5 за доллар", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.