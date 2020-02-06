Фондовый рынок начнет торги четверга в "зеленой зоне" - "Инвестиционная палата"

Отечественный фондовый рынок начнет торги четверга в "зеленой зоне", ближайшая цель роста индекса Мосбиржи - отметка 3136 пунктов, индекса РТС - 1582 пункта, сообщается в комментарии "Инвестиционной палаты".

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, позитивный. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители и промышленные металлы также находятся на подъеме. Достаточно сильные квартальные отчеты крупнейших компаний США и завершение процедуры импичмента против Д. Трампа поддержали импульс на рост рисковых активов, мы ожидаем открытия отечественного рынка в "зеленой зоне". Ближайшими целями роста выступают значения 3136 пунктов по индексу Мосбиржи и 1582 пунктов по индексу РТС", - отмечает риск-менеджер Александр Крылов.